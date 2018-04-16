AMD анонсировала Ryzen 2000 (Pinnacle Ridge)

2018-04-16, Автор - Влад Волошин; Продукт - Ryzen 2000 (Pinnacle Ridge); [78]
Компания AMD анонсировала новое поколение процессоров Ryzen 2000 (Pinnacle Ridge). Правда, пользователи новинку вообще не оценили — еще года не прошло с момента анонса Ryzen 1600, как нам уже показывают второе поколение, которое вообще не отличается от предыдущего. Да, стоимость вполне адекватная и за такое количество ядер с потоками можно отдавать эти деньги, но стоит понимать, что экономия в сравнении с Intel мизерная. Вот только у Intel теплопакет в разы лучше и вам не нужно будет покупать громадную башню ради того, чтобы получить возможность адекватно работать с процессором. Это громадный недостаток, как по мне, и из-за этого новое поколение процессоров AMD не могу рекомендовать. Слишком уж они горячие и нет ощущения, что могут конкурировать с новинками от Intel, даже приблизительно.


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