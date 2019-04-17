AMD анонсировала новый чипсет Ryzen Embedded R1000

AMD объявила о новом чипсете Ryzen Embedded R1000, преемнике Embedded V1000 SoC.

Новый чипсет обладает двухъядерной и четырехпоточной производительностью, а также поддержкой низкого энергопотребления для дисплеев 4K. Он также предлагает расширенные функции безопасности. По заявлению AMD, новые встраиваемые чипсеты R1000 идеально подойдут для сетевых решений, систем хранения, высокопроизводительных современных вычислений, аэрокосмической, IoT, медицинской визуализации и цифровых дисплеев. AMD Ryzen Embedded R1000 имеет новый процессор Zen и архитектуру Vega GPU. По сравнению с предыдущим поколением, новый чипсет предлагает примерно в 3 раза большую производительность. Серия Embedded R1000 включает в себя два набора микросхем, R1606G и R1505G. Оба этих чипсета оснащены двухъядерными процессорами и четырьмя потоками. Первый имеет более высокую максимальную частоту 3,4 ГГц, тогда как последний имеет максимальную частоту 3,3 ГГц. Оба чипсета имеют максимальную TDP 25 Вт. Чипсеты поддерживают до трех дисплеев 4K, которые могут работать на скорости 60FPS. Он также обеспечивает кодирование / декодирование H.265 (10b) и декодирование VP9.

Кроме того, серия Embedded R1000 также обладает самыми передовыми средствами защиты, которые были частью серии AMD для встраиваемых систем. Он имеет такие функции, как Secure Root of Trust и технология Secure Run. Что касается AMD, такие производители как ASRock, IBASE, Advantech, Sapphire, Mentor уже работают над материнскими платами, использующими новые чипсеты.