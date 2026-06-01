NVIDIA представила процессор RTX Spark

Несмотря на то, что RTX Spark отлично подходит для игровых ноутбуков и рабочих станций для создания контента, генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг отметил, что основной акцент сделан на локальном запуске ИИ-агентов. Для работы ИИ-агентов требуются не только высокая вычислительная мощность, но и большой объём памяти — именно поэтому RTX Spark может оснащаться до 128 ГБ унифицированной памяти. И, судя по словам NVIDIA, компании Acer, Asus, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI и Microsoft уже работают над ноутбуками на базе нового процессора, чтобы предоставить пользователям доступные и не очень решения. Релиз новинок намечен на осень текущего года, вопрос цены остаётся открытым — именно он всех и интересует на данный момент.