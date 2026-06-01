NVIDIA представила процессор RTX Spark

На выставке Computex 2026 компания NVIDIA официально представила RTX Spark — свой первый процессор для потребительских устройств. RTX Spark представляет собой суперпроцессор, который сочетает процессор NVIDIA Grace с 20 ядрами и графический ускоритель NVIDIA Blackwell с 6144 ядрами CUDA. Также предусмотрено до 128 ГБ объединённой памяти LPDDR5X с высокой пропускной способностью. В основе новинки лежит чип GB10, ранее использовавшийся в платформе DGX Spark — компактных компьютерах для корпоративного сегмента под управлением специальной версии Ubuntu Linux. По своим характеристикам встроенная графика близка к GeForce RTX 5070 и предлагает такое же количество CUDA-ядер, производится процессор по 3-нм техпроцессу TSMC.

Несмотря на то, что RTX Spark отлично подходит для игровых ноутбуков и рабочих станций для создания контента, генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг отметил, что основной акцент сделан на локальном запуске ИИ-агентов. Для работы ИИ-агентов требуются не только высокая вычислительная мощность, но и большой объём памяти — именно поэтому RTX Spark может оснащаться до 128 ГБ унифицированной памяти. И, судя по словам NVIDIA, компании Acer, Asus, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI и Microsoft уже работают над ноутбуками на базе нового процессора, чтобы предоставить пользователям доступные и не очень решения. Релиз новинок намечен на осень текущего года, вопрос цены остаётся открытым — именно он всех и интересует на данный момент.