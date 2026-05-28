Valve всё ещё не определилась с ценой Steam Machine

Портативная консоль Steam Deck OLED вернулся в продажу, но с важным нюансом — цена значительно выросла во всех регионах. Это, по мнению многих, выглядит тревожно для будущей Steam Machine, поскольку, как утверждает известный инсайдер Brad Lynch, её стоимость может оказаться ещё выше, чем ожидалось. По словам инсайдера, это не подтверждённая информация, а скорее «слухи», но ещё до текущего подорожания Steam Deck ему называли ориентировочную цену Steam Machine, которая уже тогда была выше нынешних цен Steam Deck. Сейчас, когда версия Steam Deck OLED на 1 ТБ стоит 949 долларов, становится всё более очевидно, что Steam Machine вряд ли будет дешёвым устройством.

При этом часть пользователей всё ещё надеется, что рост цен на Steam Deck может быть попыткой Valve компенсировать издержки, чтобы удержать стоимость Steam Machine на более низком уровне. Однако сам Brad Lynch скептически относится к этой версии. Steam Machine изначально выглядела многообещающим проектом, но, по мнению некоторых, её анонс пришёлся на неудачный момент. Сейчас в период острого дефицита памяти, когда ОЗУ и ПЗУ стоят безумно дорого, выпускать такую систему просто бесполезно — она будет слишком дорогой, чтобы пользоваться высоким спросом. А без спроса платформа просто умрёт, как это было ранее с ПК, которые Valve выпускала. Вероятно, не будь на рынке дефицита чипов памяти, Steam Machine стала бы бестселлером, но сейчас этот компьютер может оказаться ненужным львиной доле аудитории.