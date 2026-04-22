Intel выпустит доступные процессоры с функцией разгона

Роберт Хэллок, вице-президент Intel, заявил о планах компании значительно расширить поддержку разгона для более широкого круга процессоров. Для Intel это важный шаг, поскольку долгие годы возможность разгона была доступна в основном владельцам моделей серий K и KF с разблокированным множителем. По словам Хэллока, компания хочет сделать одну из самых привлекательных функций флагманских процессоров доступной пользователям с разным бюджетом. Он подчеркнул, что покупка более доступного процессора не делает человека менее увлечённым ПК-энтузиастом, чем владельца дорогой модели.

«Со временем вы увидите всё больше процессоров с разблокированным множителем. Это наша цель. Такая функция не должна оставаться привилегией только тех, кто готов платить больше всех. Не каждый может позволить себе дорогой процессор за 500 долларов, но это не делает таких людей менее увлечёнными энтузиастами. Они тоже заслуживают тот же набор возможностей, и именно это мы намерены реализовать в нашей дорожной карте», — заявил Роберт Хэллок. Однако вопрос разгона касается не только самого процессора, но и материнской платы. Исторически Intel ограничивала поддержку разгона платами на базе наборов логики серии Z. Это означало, что владельцам процессоров K и KF приходилось покупать более дорогие модели материнских плат, например современные решения на базе Z890. Возможно, в этом направлении тоже будет выполнена определённая работа, но пока что об этом нет информации.
