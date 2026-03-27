AMD выпустила процессор Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition

Компания AMD представила новый флагманский десктопный процессор Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition для платформы Socket AM5. Эта модель расположилась выше Ryzen 9 9950X3D и стала первым полноценным решением с технологией 3D V-Cache сразу на двух кристаллах CCD. Процессор получил 16 ядер и 32 потока на базе архитектуры Zen 5, а общий объём кэша L3 достигает 192 МБ — 32 МБ встроенного кэша и ещё 64 МБ 3D V-Cache на каждый из двух CCD, объединённых в единое адресное пространство. Такая конфигурация позволяет игровым потокам эффективно распределяться между кристаллами и получать доступ к большому объёму кэша, что напрямую повышает производительность в играх.

Базовая частота составляет 4,30 ГГц, а максимальная достигает 5,60 ГГц — это на 100 МГц ниже, чем у 9950X3D, и сопоставимо с Ryzen 9 9850X3D. AMD позиционирует 9950X3D2 Dual Edition как главный 16-ядерный процессор поколения Zen 5. Чтобы обеспечить не только максимальный объём кэша, но и высокие частоты с сохранением возможностей разгона, теплопакет увеличен до 200 Вт — это рекордное значение для линейки Ryzen. В играх новинка показывает уровень Ryzen 7 9850X3D, а в задачах с большими объёмами данных (разработка ПО, обучение и инференс ИИ, а также видеопроизводство) демонстрирует заметно более высокую производительность. Правда, пока что производитель ничего не говорит о стоимости данного процессора, из-за чего сравнить его с решениями компании Intel достаточно проблематично на текущий момент.