AMD выпустила процессор Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition

Базовая частота составляет 4,30 ГГц, а максимальная достигает 5,60 ГГц — это на 100 МГц ниже, чем у 9950X3D, и сопоставимо с Ryzen 9 9850X3D. AMD позиционирует 9950X3D2 Dual Edition как главный 16-ядерный процессор поколения Zen 5. Чтобы обеспечить не только максимальный объём кэша, но и высокие частоты с сохранением возможностей разгона, теплопакет увеличен до 200 Вт — это рекордное значение для линейки Ryzen. В играх новинка показывает уровень Ryzen 7 9850X3D, а в задачах с большими объёмами данных (разработка ПО, обучение и инференс ИИ, а также видеопроизводство) демонстрирует заметно более высокую производительность. Правда, пока что производитель ничего не говорит о стоимости данного процессора, из-за чего сравнить его с решениями компании Intel достаточно проблематично на текущий момент.