Intel будет делать чипы для NVIDIA

Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан подтвердил, что сотрудничество с NVIDIA продолжается, и первые результаты партнёрства, анонсированного в конце прошлого года, появятся уже в ближайшее время. Изначально сотрудничество компаний началось с инвестиций NVIDIA в Intel и совместных продуктовых инициатив, однако теперь партнёрство постепенно перерастает в более глубокую интеграцию экосистем обеих компаний. Первым результатом может стать выпуск процессоров Intel со встроенной графикой NVIDIA. Речь идет о системе на кристалле под кодовым названием Serpent Lake, которая должна стать первым совместным чипом Intel и NVIDIA. По аналогии с почти забытым проектом Kaby Lake G, где Intel сотрудничала с AMD, новая платформа получит встроенную графику GeForce RTX от NVIDIA.

Кроме того, ожидается появление кастомных серверных процессоров Xeon для NVIDIA. Intel уже много лет производит специальные версии Xeon для крупных облачных компаний вроде Amazon, и теперь NVIDIA также использует Xeon вместе со своими процессорами Grace и Vera в ИИ-серверах. Также не исключено появление специальных версий процессоров с меньшим количеством ядер, но более высокими частотами для систем NVIDIA SuperPOD, объединяющих сотни графических ускорителей. Пока неизвестно, будут ли это модифицированные Diamond Rapids или совершенно новые решения, однако сотрудничество Intel и NVIDIA явно выходит на новый уровень. И для Intel это отличная новость после стольких лет неудач.