Intel Core 9 273PQE оказался слишком слабым в играх

Флагманский процессор Intel поколения Bartlett Lake получил больше производительных P-ядер, однако в играх это практически не даёт ощутимого прироста производительности. Вероятно, именно слабый прирост производительности стал причиной того, почему Intel так и не выпустила массовые модели Bartlett Lake с 10 или 12 P-ядрами для обычных пользователей. После появления Core 9 273PQE многие ожидали, что процессор станет серьёзным шагом вперёд по сравнению с потребительскими чипами Raptor Lake и Raptor Lake Refresh, особенно после успешного запуска на обычной материнской плате Z790. Однако первые полноценные тесты показали, что преимущества новинки оказались минимальными.

Издание PC Games Hardware протестировало несколько процессоров в более чем 15 играх и попыталось максимально уравнять условия тестирования — использовались одинаковые настройки памяти, схожий TDP и видеокарта GeForce RTX 5090. Core 9 273PQE работал на частоте около 5,3 ГГц, хотя официально процессор способен разгоняться до 5,9 ГГц. Несмотря на наличие 12 производительных ядер, флагманский Bartlett Lake не смог заметно обойти Core i9-13900K, который оснащён только 8 P-ядрами. Да, у i9-13900K есть ещё и большое количество энергоэффективных E-ядер, однако в игровых сценариях они не играют ключевой роли. В итоге сравнение 12 P-ядер против 8 P-ядер показало, что дополнительное количество производительных ядер практически не влияет на FPS. И это очень грустно на самом деле.
