AMD анонсировала видеокарту Radeon Pro W5700

AMD Radeon Pro W5700 - это первая в мире 7 нм графическая карта для профессиональных рабочих станций. Видеокарта ориентирована на профессионалов в области проектирования дизайна, 2D/3D, CAD, а также в разработке программного обеспечения и научных проектов.

Radeon Pro W5700 имеет 36 вычислительных блоков, обеспечивающих до 8,89 TFLOPS графической вычислительной мощности. W5700 обладает 8 ГБ памяти GDDR6 с общей пропускной способностью памяти 448 ГБ/с. Видеокарта может поддерживать дисплей с разрешением 8K. Стоимость AMD Radeon Pro W5700 составляет 799 долларов.