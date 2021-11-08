AMD будет использовать брендинг Infinity Cache для вертикального 3D-кэша

AMD в своей презентации Computex 2021 продемонстрировала свою готовящуюся к выпуску ПЗС-матрицу Zen 3 с 64 МБ памяти «вертикального 3D-кеша» поверх 32 МБ кэш-памяти третьего уровня. AMD утверждает, что многослойная конструкция «кристалл на кристалле» обеспечивает повышение игровой производительности до 15%, а также значительные улучшения для корпоративных приложений, которые могут получить выгоду от 96 МБ общей кэш-памяти последнего уровня на чипсет. Компания представила сегодня в корпоративном процессоре EPYC "Milan-X".

Это стало известно, когда надежный источник утечек AMD и NVIDIA, использовал термин «3D IFC» и подтвердил, что это «3D Infinity Cache». AMD осознала, что ее графические процессоры и процессоры обладают большим неиспользованным потенциалом производительности с использованием больших встроенных кешей, которые могут компенсировать большую часть оптимизации управления памятью оборудования. Семейство игровых графических процессоров RDNA2 оснащено встроенной памятью Infinite Cache объемом до 128 МБ, работающей с пропускной способностью до 16 Тбит/с, что позволяет AMD придерживаться более узких 256-битных интерфейсов памяти GDDR6 даже на своих графических процессорах RX 6900 XT самого высокого уровня карт. Для CCD это может означать дополнительную амортизацию для передачи данных между ядрами ЦП и централизованными контроллерами памяти, расположенными в sIOD.