Intel готовит к релизу процессор Core Ultra 5 250KF Plus

Как и в прошлых поколениях KF-моделей, цена Core Ultra 5 250KF Plus будет примерно на 15 долларов ниже, чем у версии с графикой. С учётом роста цен на память и необходимости покупать отдельное охлаждение, такая экономия может быть вполне ощутимой. При этом встроенная графика всё же бывает полезной — например, если видеокарта выйдет из строя, она позволит хотя бы вывести изображение для диагностики или во время гарантийного обслуживания. Core Ultra 5 250KF Plus основан на архитектуре Arrow Lake и предлагает конфигурацию из 6 производительных и 12 энергоэффективных ядер, он оснащён 3 МБ кэша L2 на каждое производительное ядро, 4 МБ общего L2-кэша на каждый из трёх кластеров энергоэффективных ядер, а также 30 МБ кэша L3. Ожидается, что продажи процессора начнутся 3 апреля 2026 года.