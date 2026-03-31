Intel готовит к релизу процессор Core Ultra 5 250KF Plus

В начале месяца компания Intel представила настольные процессоры Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus по цене 299 долларов и 199 долларов соответственно. Тогда компания не показала версии с индексом KF, которые лишены встроенной графики и обычно стоят примерно на 15 долларов дешевле обычных моделей с индексом K. Теперь стало известно, что Intel всё же готовит к запуску Core Ultra 5 250KF Plus, тогда как версия Core Ultra 7 270KF Plus, судя по всему, не планируется. Новый процессор почти полностью повторяет характеристики Core Ultra 5 250K Plus, но поставляется с отключённой встроенной графикой — это логично для тех, кто всё равно использует дискретную видеокарту.

Как и в прошлых поколениях KF-моделей, цена Core Ultra 5 250KF Plus будет примерно на 15 долларов ниже, чем у версии с графикой. С учётом роста цен на память и необходимости покупать отдельное охлаждение, такая экономия может быть вполне ощутимой. При этом встроенная графика всё же бывает полезной — например, если видеокарта выйдет из строя, она позволит хотя бы вывести изображение для диагностики или во время гарантийного обслуживания. Core Ultra 5 250KF Plus основан на архитектуре Arrow Lake и предлагает конфигурацию из 6 производительных и 12 энергоэффективных ядер, он оснащён 3 МБ кэша L2 на каждое производительное ядро, 4 МБ общего L2-кэша на каждый из трёх кластеров энергоэффективных ядер, а также 30 МБ кэша L3. Ожидается, что продажи процессора начнутся 3 апреля 2026 года.
AMD назвала официальную цену Ryzen 7 9850X3D…
AMD только что объявила, что долгожданный десктопный игровой процессор Ryzen 7 9850X3D поступит в продажу…
ECS показала ПК на базе неанонсированного процессора Intel C…
Сегодня на выставке Embedded World 2026 компания ECS продемонстрировала посетителям мини-компьютер под на…
Intel создаст новую архитектуру ядер процессора…
Согласно последней информации, компания Intel планирует вернуться к унифицированной архитектуре ядер — фо…
AMD уже готовит к релизу процессоры поколения Ryzen 500…
Следующее поколение APU серии Ryzen 500 от AMD, в которое входят однокристальные системы Medusa Point и M…
Intel Core Ultra 5 250K Plus засветился в бенчмарке с 18 ядр…
Грядущий десктопный процессор Intel Core Ultra 5 250K Plus засветился в базе данных Geekbench — этот проц…
Новые процессоры AMD будут поддерживать LPDDR6…
До следующего крупного обновления гибридных процессоров AMD Ryzen AI MAX ещё далеко, однако картина вокру…
Intel Core Ultra 9 290K Plus засветился в бенчмарке…
Обновлённые десктопные процессоры Intel Arrow Lake Refresh всё ближе к релизу — в базе Geekbench появился…
Процессоры AMD Ryzen 10000 получат до 24 ядер…
Платформа десктопных процессоров AMD Ryzen 10000 следующего поколения под кодовым названием Olympic Ridge…
