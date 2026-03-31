Intel готовит к релизу процессор Core Ultra 5 250KF Plus

В начале месяца компания Intel представила настольные процессоры Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus по цене 299 долларов и 199 долларов соответственно. Тогда компания не показала версии с индексом KF, которые лишены встроенной графики и обычно стоят примерно на 15 долларов дешевле обычных моделей с индексом K. Теперь стало известно, что Intel всё же готовит к запуску Core Ultra 5 250KF Plus, тогда как версия Core Ultra 7 270KF Plus, судя по всему, не планируется. Новый процессор почти полностью повторяет характеристики Core Ultra 5 250K Plus, но поставляется с отключённой встроенной графикой — это логично для тех, кто всё равно использует дискретную видеокарту.

Как и в прошлых поколениях KF-моделей, цена Core Ultra 5 250KF Plus будет примерно на 15 долларов ниже, чем у версии с графикой. С учётом роста цен на память и необходимости покупать отдельное охлаждение, такая экономия может быть вполне ощутимой. При этом встроенная графика всё же бывает полезной — например, если видеокарта выйдет из строя, она позволит хотя бы вывести изображение для диагностики или во время гарантийного обслуживания. Core Ultra 5 250KF Plus основан на архитектуре Arrow Lake и предлагает конфигурацию из 6 производительных и 12 энергоэффективных ядер, он оснащён 3 МБ кэша L2 на каждое производительное ядро, 4 МБ общего L2-кэша на каждый из трёх кластеров энергоэффективных ядер, а также 30 МБ кэша L3. Ожидается, что продажи процессора начнутся 3 апреля 2026 года.