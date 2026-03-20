Arctic представила мини-ПК Senza AI 370

Компания Arctic представила обновлённую версию своего бесшумного ПК Senza с улучшенной начинкой, расширенными возможностями подключения и более современным дизайном. Модель Senza AI 370 сохранила фирменную пассивную конструкцию без вентиляторов, где радиатор встроен прямо в корпус, фактически превращая устройство в мини-ПК без необходимости активного охлаждения. Теперь внутри установлен процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 с интегрированной графикой AMD Radeon 890M. Главная особенность устройства — достаточно мощная встроенная графика в полностью бесшумном форм-факторе, что выгодно отличает его от большинства настольных систем. При этом сам ПК рассчитан на установку под столом, поэтому компактность перестает быть критичным фактором.

Производитель позиционирует Senza как тихую систему для игр и работы и заявляет, что при игровой нагрузке температура может опускаться до 50 градусов, хотя конкретные условия тестирования не раскрываются. В конфигурации предусмотрено 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5X-8000 и SSD объёмом 1 терабайт с интерфейсом PCIe Gen 4 ×4. Отдельного внимания заслуживает организация портов. Устройство получило выносной модуль фронтальных разъёмов, который подключается кабелем и может быть закреплён ближе к передней части стола. На нём расположены комбинированный аудиоразъем 3,5 мм, один USB 3.2 Gen 1 Type-A и один USB4 Type-C. На основном корпусе портов, естественно, гораздо больше, так что ограничений в этом плане нет.