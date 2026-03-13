Minisforum готовит к релизу MS-03 на базе Core Ultra 7 356H

Компания Minisforum опубликовала тизер своего нового мини-компьютера Minisforum MS-03 — эта модель станет преемником систем Minisforum MS-02 на базе Intel Arrow Lake. Компания не раскрыла подробностей, но известно, что устройство оснащено процессором Intel Core Ultra 7 356H с интегрированной графикой Intel Arc Battlemage. Сам процессор Core Ultra 7 356H имеет 16 ядер в конфигурации 4+8+4, максимальную частоту до 4,7 ГГц и 18 МБ кэш-памяти. Встроенный графический модуль включает 4 ядра Xe3 с частотой до 2,45 ГГц и производительностью 40 TOPS. Нейропроцессор обеспечивает 50 TOPS, что даёт суммарно 90 TOPS вычислительной мощности для задач искусственного интеллекта на системе. Ожидается, что после запуска может появиться более производительная конфигурация серии X с полноценной графикой Intel Arc B390.

При этом поддерживается TDP до 70 Вт, что на 10 Вт ниже максимального значения для процессоров Panther Lake. Информация о цене пока отсутствует, однако ожидается, что устройства будут стоить на уровне сопоставимых мини-ПК с аналогичными конфигурациями памяти и накопителей, соответствующих текущему рынку. И производитель уже сейчас говорит о том, что новинка предназначена для локального запуска больших языковых моделей и ИИ-агентов, которые смогут выполнять за пользователя рутинные задачи. Это довольно интересный подход, так как Mac mini длительное время считается лидером в данной области, но у Minisforum есть все шансы составить конкуренцию.