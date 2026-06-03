Ноутбуки на базе NVIDIA RTX Spark будут очень дорогими

На этой неделе компания NVIDIA представила своё видение будущего — основой новой стратегии станет процессор RTX Spark, который умеет обрабатывать ИИ-задачи и работать с агентами. Однако высокая стоимость платформы может серьёзно замедлить её массовое распространение — так считают аналитики из Morgan Stanley. Новая платформа RTX Spark в версии N1x производится по 3-нм техпроцессу TSMC и получила весьма впечатляющие характеристики. В её состав входит 20-ядерный процессор Grace, состоящий из 10 ядер ARM Cortex-X925 и 10 ядер ARM Cortex-A725. За графику отвечает графика поколения Blackwell уровня GeForce RTX 5070 с 6144 CUDA-ядрами, обеспечивающий до 1 PFLOP производительности в задачах ИИ с вычислениями FP4.

Платформа также поддерживает до 128 ГБ унифицированной памяти LPDDR5X и обеспечивает пропускную способность соединения CPU и GPU через NVLink-C2C на уровне около 600 ГБ/сек. Более доступная версия N1 получила 12-ядерный процессор с конфигурацией из 8 ядер Cortex-X925 и 4 ядер Cortex-A725. Она оснащается графикой уровня GeForce RTX 5050 и поддерживает до 64 ГБ унифицированной памяти. Однако впечатляющие характеристики сопровождаются не менее впечатляющей ценой. По оценкам аналитиков, компьютеры на базе NVIDIA RTX Spark N1x будут стоить не менее 2899 долларов, тогда как модели с версией N1, вероятно, будут начинаться от 1799 долларов. Это довольно дорого — дороже MacBook Pro, например, а ведь это цена без наценки со стороны OEM-производителей.