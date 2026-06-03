Ноутбуки на базе NVIDIA RTX Spark будут очень дорогими

Платформа также поддерживает до 128 ГБ унифицированной памяти LPDDR5X и обеспечивает пропускную способность соединения CPU и GPU через NVLink-C2C на уровне около 600 ГБ/сек. Более доступная версия N1 получила 12-ядерный процессор с конфигурацией из 8 ядер Cortex-X925 и 4 ядер Cortex-A725. Она оснащается графикой уровня GeForce RTX 5050 и поддерживает до 64 ГБ унифицированной памяти. Однако впечатляющие характеристики сопровождаются не менее впечатляющей ценой. По оценкам аналитиков, компьютеры на базе NVIDIA RTX Spark N1x будут стоить не менее 2899 долларов, тогда как модели с версией N1, вероятно, будут начинаться от 1799 долларов. Это довольно дорого — дороже MacBook Pro, например, а ведь это цена без наценки со стороны OEM-производителей.