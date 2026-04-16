Intel будет дольше поддерживать свои сокеты

Существующие и будущие процессорные сокеты Intel могут получить поддержку и срок жизни, которыми ранее славилась компания AMD. Представитель компании Intel рассказал, что новая клиентская команда Intel пересматривает стратегию десктопных ПК. Сообщается, что Intel больше не рассматривает сокеты как платформы с жёстко ограниченным сроком жизни. Например, LGA 1700 уже считается не новой платформой, но всё ещё играет важную роль в бюджетном сегменте. Материнские платы для этого сокета стоят недорого, а на фоне высоких цен на DDR5 многие пользователи могут предпочесть старую платформу новым решениям. Поэтому Intel якобы готовит ещё одно обновление линейки Raptor Lake для LGA 1700. Подробностей пока нет, поскольку проект находится на ранней стадии планирования.

Ожидается, что новая серия сохранит ту же архитектуру с производительными ядрами Raptor Cove и энергоэффективными ядрами Gracemont, тот же техпроцесс Intel 7 и не получит топовых моделей уровня Core i9. Это соответствует текущему курсу компании, где LGA 1700 и Raptor Lake продолжают оставаться важной частью десктопного бизнеса в среднем ценовом сегменте. Это довольно интересное решение, так как ранее пользователи процессоров компании были недовольны коротким сроком жизни их платформ, особенно на фоне того, что AMD выпускает процессоры под старые сокеты в течение более десяти лет. Возможно, теперь «синие» пойдут по тому же пути, что сильно упростит жизнь сборщикам игровых систем.
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor