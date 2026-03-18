AMD готовит к релизу процессор Ryzen 7 9750X

AMD готовит обновление линейки десктопных процессоров Ryzen 9000, добавляя две новые модели — Ryzen 7 9750X и Ryzen 5 9650X. Оба чипа не относятся к версии X3D, то есть не имеют 3D V-Cache, и построены на стандартном CCD с архитектурой Zen 5 и 32 МБ кэша L3 на кристалле. Новинки разрабатываются с повышенными частотами и увеличенным TDP, а их выход происходит вскоре после обновления линейки Intel моделями Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus. Ryzen 7 9750X получил 8 ядер и 16 потоков, базовая частота составляет 4,20 ГГц, а максимальный буст достигает 5,60 ГГц. Это заметный рост по сравнению с Ryzen 7 9700X, у которого 3,80 ГГц базовой частоты и 5,50 ГГц в бусте. Новый процессор сразу работает с TDP 120 Вт — для сравнения, у 9700X стандартный TDP составляет 65 Вт, но AMD разрешала производителям материнских плат активировать через BIOS режим на 105 Вт без потери гарантии для более стабильного удержания высоких частот.

В случае с 9750X компания пошла дальше, увеличив энергопотребление до 120 Вт уже на штатном уровне. Ryzen 5 9650X предлагает 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота равна 4,30 ГГц, а максимальный буст достигает 5,50 ГГц, что выше, чем у Ryzen 5 9600X с его 3,90 ГГц и 5,40 ГГц соответственно. Как и у предшественника, все 32 МБ кэша L3 доступны для всех шести ядер. Информации о цене пока нет, но ожидается, что новые модели немного сдвинут текущие Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X вниз по стоимости. Это может сделать их более выгодными для приобретения.