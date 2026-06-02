AMD заявила о поддержке платформы AM5 до 2029 года

На выставке Computex 2026 компания AMD отметила 10-летие платформы Socket AM4, которая стала отправной точкой для возвращения компании к конкурентной борьбе с Intel на рынке десктопных процессоров и впоследствии помогла ей занять лидирующие позиции. Изначально Socket AM4 поддерживал архитектуры Zen и Zen+, использовавшиеся в линейках Ryzen 1000 и Ryzen 2000. Позже платформа получила поддержку Ryzen 3000 на базе Zen 2, гибридных процессоров Ryzen 4000 с архитектурой Zen 2, а также чрезвычайно успешной серии Ryzen 5000 на основе Zen 3, благодаря которой AMD смогла добиться превосходства над Intel по производительности.

Также стоит отметить, что в 2022 году AMD представила Socket AM5 одновременно с запуском серии Ryzen 7000 на архитектуре Zen 4. Тогда компания пообещала поддерживать платформу как минимум двумя поколениями процессоров вплоть до 2027 года, обеспечив ей не менее 5 лет присутствия на рынке. За это время для AM5 были выпущены гибридные процессоры Ryzen 8000, а затем и актуальная серия Ryzen 9000 на базе архитектуры Zen 5. Теперь же, не раскрывая подробностей о будущих архитектурах и поколениях процессоров, AMD объявила, что платформа AM5 будет поддерживаться как минимум до 2029 года. Это фактически подтверждает появление ещё как минимум одной новой микроархитектуры, например, Zen 6, и процессоров на её основе на базе текущей платформы. Это огромный плюс, так как пользователи получат целых семь лет поддержки одного и того же сокета.
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