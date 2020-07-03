AMD дарит игру Assassin's Creed Valhalla при покупке процессоров AMD Ryzen 3000 серии

AMD дарит игру Assassin's Creed Valhalla при покупке процессоров Ryzen 3000 серии. Пользователь купивший процессор компании AMD Ryzen 7 и 9, а также одну из новых моделей XT получит бесплатную игру Assassin's Creed Valhalla. Список процессоров участвующих в акции: Ryzen 7 3700X/3800X/3800XT или Ryzen 9 3900X/3900XT/3950X. Процессоры серии Ryzen 5 и Ryzen не участвуют в акции. Акция может начаться с официального запуска процессоров серии Ryzen XT, которая состоится 7 июля, однако это не подтверждено компаниями AMD и Ubisoft.

Напомним, что игра Assassin's Creed Valhalla должна выйти в конце этого года, предварительный заказ на игру уже доступен.