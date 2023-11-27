AMD готовит к релизу линейку чипов Ryzen 8000G

Сегодня западные журналисты поделились довольно интересной информацией, согласно которой компания AMD планирует представить свою новейшую линейку чипов APU для настольных компьютеров под брендом Ryzen 8000G. Новые APU (система на кристалле) используют две ключевые технологии компании AMD на текущий момент — архитектуру ядра Zen 4, которая отвечает за ядра в центральном процессоре, и архитектуру RDNA 3, которая отвечает за графическую подсистему. Новая серия процессоров будет поддерживаться материнскими платами на сокете AM5 с использованием последней версии BIOS, которую сами производители материнских плат планируют выпустить в самое ближайшее время.

Также стоит отметить, что процессор AMD Ryzen 8000G будет доступен в вариантах PRO и без индекса PRO с идентичными спецификациями. Флагманской моделью будет чип Ryzen 7 8700G, предлагающий 8 ядер, 16 потоков, базовую частоту 4,2 ГГц и частоту в пиковых нагрузках на уровне 5,1 ГГц. Также будет доступен чип Ryzen 5 8600G с 6 ядрами, 12 потоками, базовой частотой 4,35 ГГц и частотой в пике 5,0 ГГц. Все базовые модели процессора Ryzen 8000G будут иметь TDP 65 Вт, но каждая модель из новой линейки также будет представлена в варианте GE с 35 Вт — это вариант с более низкой тактовой частотой, которая позволяет снизить энергопотребление процессора до достаточно низкого уровня. Теперь осталось только узнать стоимость нового процессора и можно будет говорить о конкуренции с лучшими решениями на рынке.
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