AMD готовит к релизу линейку чипов Ryzen 8000G

Также стоит отметить, что процессор AMD Ryzen 8000G будет доступен в вариантах PRO и без индекса PRO с идентичными спецификациями. Флагманской моделью будет чип Ryzen 7 8700G, предлагающий 8 ядер, 16 потоков, базовую частоту 4,2 ГГц и частоту в пиковых нагрузках на уровне 5,1 ГГц. Также будет доступен чип Ryzen 5 8600G с 6 ядрами, 12 потоками, базовой частотой 4,35 ГГц и частотой в пике 5,0 ГГц. Все базовые модели процессора Ryzen 8000G будут иметь TDP 65 Вт, но каждая модель из новой линейки также будет представлена в варианте GE с 35 Вт — это вариант с более низкой тактовой частотой, которая позволяет снизить энергопотребление процессора до достаточно низкого уровня. Теперь осталось только узнать стоимость нового процессора и можно будет говорить о конкуренции с лучшими решениями на рынке.