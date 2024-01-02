AMD готовит к релизу новые мобильные видеокарты Radeon RX 7000M

Также инсайдеры заявили, что чип Navi 32 имеет примерно такие же размеры, как и кристалл внутри топовой видеокарты RX 7900M. Он производится по технологическому процессу в 5 нм с 60 вычислительными блоками по сравнению с 96 вычислительными блоками в видеокарте Navi 31. Производительность данного графического процессора в том числе обеспечивается 64 МБ кэша Infinity Cache и 256-битной шиной памяти GDDR6. Благодаря этому у AMD есть возможность создать действительно производительные решения топового уровня, у которых будет предостаточно производительности для комфортного запуска как видеоигр, так и различного рода приложений. Вопрос только в том, насколько данные видеокарты будут нагреваться в процессе работы, ведь в ноутбуках мощного охлаждения нет.