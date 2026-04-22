Процессоры в ближайшее время сильно подорожают

По данным отраслевых источников, резкий рост интереса к агентскому ИИ меняет структуру спроса на рынке вычислительных компонентов — если раньше основное внимание было сосредоточено на видеокартах, то теперь всё больше компаний активно закупают и центральные процессоры. Это уже приводит к нехватке поставок как в потребительском, так и в серверном сегменте. В результате в марте цены на потребительские процессоры выросли на 5–10%, тогда как серверные решения подорожали ещё заметнее — на 10–20%. Однако аналитики считают это лишь первой волной повышения стоимости. По аналогии с рынком видеокарт, процессоры могут пройти через несколько этапов подорожания в течение всего 2026 года и даже в 2027 году.

Производственные партнёры отмечают, что рост цен отражает не только ограниченные мощности фабрик, но и резко увеличившийся спрос на базовые вычислительные компоненты на фоне расширения ИИ-инфраструктуры. Источники в цепочке поставок утверждают, что крупнейшие международные производители уже готовят новое повышение цен в третьем квартале. При этом память, естественно, остаётся ключевым элементом всей ИИ-инфраструктуры, поэтому снижения цен на DRAM в ближайшее время также ожидать не стоит. Видимо, в ближайшем будущем собрать доступный игровой компьютер не получится, потому что все ключевые компоненты системы сильно подорожали, вынуждая тратить на сборку существенно больше средств. Это многих геймеров сильно огорчит в ближайшем будущем.