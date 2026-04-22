Процессоры в ближайшее время сильно подорожают

Производственные партнёры отмечают, что рост цен отражает не только ограниченные мощности фабрик, но и резко увеличившийся спрос на базовые вычислительные компоненты на фоне расширения ИИ-инфраструктуры. Источники в цепочке поставок утверждают, что крупнейшие международные производители уже готовят новое повышение цен в третьем квартале. При этом память, естественно, остаётся ключевым элементом всей ИИ-инфраструктуры, поэтому снижения цен на DRAM в ближайшее время также ожидать не стоит. Видимо, в ближайшем будущем собрать доступный игровой компьютер не получится, потому что все ключевые компоненты системы сильно подорожали, вынуждая тратить на сборку существенно больше средств. Это многих геймеров сильно огорчит в ближайшем будущем.