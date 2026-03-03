Apple представила процессоры M5 Pro и M5 Max

Компания Apple анонсировала два новых процессора — M5 Pro и M5 Max. Эти решения будут использоваться в MacBook Pro и предлагают 18-ядерный центральный процессор, а также новую архитектуру Fusion Architecture, объединяющую два 3-нм кристалла в единую систему на кристалле. 18-ядерная конфигурация включает шесть «супер ядер» и двенадцать новых производительных ядер. По заявлению Apple, такая схема оптимизирована для более энергоэффективной и высокой многопоточной производительности. Начать стоит с M5 Pro — он сочетает 18-ядерный центральный процессор с графическим процессором до 20 ядер. Он оснащён усовершенствованным шейдерным блоком с динамическим кэшированием второго поколения и аппаратным ускорением mesh-шейдинга. Поддерживается до 64 ГБ объединённой памяти, а прирост графической производительности достигает 20% по сравнению с M4 Pro.

В свою очередь M5 Max ориентирован на специалистов по 3D-анимации, разработчиков приложений и исследователей в области искусственного интеллекта. Он предлагает графический процессор до 40 ядер и поддержку до 128 ГБ объединённой памяти, а также обеспечивает на 30% более высокую производительность трассировки лучей по сравнению с M4 Max. Оба процессора оснащены более быстрым 16-ядерным нейронным движком для локальной обработки задач искусственного интеллекта, поддерживают Thunderbolt 5 и функцию Memory Integrity Enforcement. Это очень мощные чипы, которые явно заинтересуют энтузиастов.
iMac Pro получит крупное обновление…
Прошло около 8 лет с тех пор, как Apple представила iMac Pro на базе процессоров Intel со стартовой ценой…
AMD назвала официальную цену Ryzen 7 9850X3D…
AMD только что объявила, что долгожданный десктопный игровой процессор Ryzen 7 9850X3D поступит в продажу…
Apple сменила тактику производства чипов…
Ранее, со ссылкой на утечки и инсайдерские сведения, уже появлялась информация о том, что Apple планирует…
AMD Ryzen 7 9850X3D засветился в бенчмарке…
В базе данных Geekbench якобы засветился AMD Ryzen 7 9850X3D — и утечка показывает, что предстоящий проце…
Процессоры AMD Ryzen 10000 получат до 24 ядер…
Платформа десктопных процессоров AMD Ryzen 10000 следующего поколения под кодовым названием Olympic Ridge…
Intel впервый нарастила долю в Steam…
С началом февраля Valve завершила обработку данных январского отчёта Steam Hardware and Software Survey. …
Intel создаст новую архитектуру ядер процессора…
Согласно последней информации, компания Intel планирует вернуться к унифицированной архитектуре ядер — фо…
Intel опровергла слухи о плохих продажах процессоров…
Intel выступила на конференции UBS Global Technology and AI 2025 и раскрыла любопытные подробности о спро…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor