Apple представила процессоры M5 Pro и M5 Max

Компания Apple анонсировала два новых процессора — M5 Pro и M5 Max. Эти решения будут использоваться в MacBook Pro и предлагают 18-ядерный центральный процессор, а также новую архитектуру Fusion Architecture, объединяющую два 3-нм кристалла в единую систему на кристалле. 18-ядерная конфигурация включает шесть «супер ядер» и двенадцать новых производительных ядер. По заявлению Apple, такая схема оптимизирована для более энергоэффективной и высокой многопоточной производительности. Начать стоит с M5 Pro — он сочетает 18-ядерный центральный процессор с графическим процессором до 20 ядер. Он оснащён усовершенствованным шейдерным блоком с динамическим кэшированием второго поколения и аппаратным ускорением mesh-шейдинга. Поддерживается до 64 ГБ объединённой памяти, а прирост графической производительности достигает 20% по сравнению с M4 Pro.

В свою очередь M5 Max ориентирован на специалистов по 3D-анимации, разработчиков приложений и исследователей в области искусственного интеллекта. Он предлагает графический процессор до 40 ядер и поддержку до 128 ГБ объединённой памяти, а также обеспечивает на 30% более высокую производительность трассировки лучей по сравнению с M4 Max. Оба процессора оснащены более быстрым 16-ядерным нейронным движком для локальной обработки задач искусственного интеллекта, поддерживают Thunderbolt 5 и функцию Memory Integrity Enforcement. Это очень мощные чипы, которые явно заинтересуют энтузиастов.