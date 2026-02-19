AMD уже готовит к релизу процессоры поколения Ryzen 500

В плане общей конфигурации системы AMD нацелена на использование ядер Zen 6 в обеих версиях Medusa. Различия между Point и Halo, вероятно, будут схожи с текущим поколением APU — Medusa Point получит комбинацию ядер Zen 6 и Zen 6c, тогда как более производительная Medusa Halo будет оснащена однородным кластером Zen 6 для максимальной вычислительной мощности. Недавно также стало известно, что платформа перейдёт на память LPDDR6, что обеспечит рост пропускной способности на 50% по сравнению с LPDDR5X, которая используется сегодня. Примечательно, что это первое поколение AMD, которое в ближайшие годы откажется от встроенной графики на базе RDNA 3.5. Компания планирует поддерживать iGPU на архитектуре RDNA 3.5 вплоть до 2029 года, поэтому большинство покупателей ноутбуков будут получать те же графические возможности, что и в современных процессорах Ryzen AI 300 и 400 серий.