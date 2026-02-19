AMD уже готовит к релизу процессоры поколения Ryzen 500

Следующее поколение APU серии Ryzen 500 от AMD, в которое входят однокристальные системы Medusa Point и Medusa Halo, постепенно обретает очертания — например, сегодня появилось немало информации о встроенной графике Medusa Point. Согласно данным инсайдеров, Medusa Point получит вариант архитектуры RDNA 4 под названием RDNA 4m — вероятно, мобильную версию для ноутбуков и мини-ПК. В то же время Medusa Halo будет использовать графическую микроархитектуру следующего поколения RDNA 5, также известную как UDNA. Таким образом, Medusa Point станет первой настольной платформой с эксклюзивной версией RDNA 4 в модификации RDNA 4m.

В плане общей конфигурации системы AMD нацелена на использование ядер Zen 6 в обеих версиях Medusa. Различия между Point и Halo, вероятно, будут схожи с текущим поколением APU — Medusa Point получит комбинацию ядер Zen 6 и Zen 6c, тогда как более производительная Medusa Halo будет оснащена однородным кластером Zen 6 для максимальной вычислительной мощности. Недавно также стало известно, что платформа перейдёт на память LPDDR6, что обеспечит рост пропускной способности на 50% по сравнению с LPDDR5X, которая используется сегодня. Примечательно, что это первое поколение AMD, которое в ближайшие годы откажется от встроенной графики на базе RDNA 3.5. Компания планирует поддерживать iGPU на архитектуре RDNA 3.5 вплоть до 2029 года, поэтому большинство покупателей ноутбуков будут получать те же графические возможности, что и в современных процессорах Ryzen AI 300 и 400 серий.