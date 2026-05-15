ASUS выпустила компактный геймерский ПК ROG NUC 16

Сегодня компания ASUS представила самый быстрый Mini-ПК в линейке ROG — новый ROG NUC 16. Новинка оснащается процессором Intel Core Ultra 9 290HX (до 24 ядер на борту), а также видеокартой NVIDIA RTX 5080 Laptop с 16 ГБ видеопамяти. Для компактного корпуса объёмом всего 3 литра это крайне производительная конфигурация. Также ROG NUC 16 поддерживает до 128 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 6400 МТ/сек. В стандартных версиях будет доступно до 64 ГБ памяти, однако благодаря слотам CSO-DIMM пользователи смогут самостоятельно увеличить объём ОЗУ.

Для хранения данных предусмотрен один слот M.2 PCIe 5.0 и ещё два слота PCIe 4.0 — максимальный объём накопителей достигает 9 ТБ. Ещё на корпусе расположены Thunderbolt 4 Type-C, четыре порта USB 3.2 Gen2 Type-A, два HDMI 2.1, два DisplayPort 2.1 и ещё три USB 3.2 Gen2 на передней панели. За сетевые возможности отвечают 2.5GbE LAN, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Система охлаждения построена на новой технологии QuietFlow Cooling — она включает три вентилятора и две испарительные камеры. ASUS заявляет, что площадь охлаждения процессора увеличена более чем на 12%, благодаря чему Mini-ПК обеспечивает более низкие температуры и высокий уровень производительности при шуме всего 38 дБА. Правда, производитель пока что ничего не говорит о стоимости данного компьютера, но можно смело предположить, что продавать его будут за очень даже приличную сумму. Всё же характеристики и объём оперативной памяти здесь впечатляющие.
Arctic представила мини-ПК Senza AI 370…
Компания Arctic представила обновлённую версию своего бесшумного ПК Senza с улучшенной начинкой, расширен…
Intel сохранит в продаже чипы 14-го поколения…
Компания Intel продолжит активно поддерживать десктопные процессоры Intel 14-го поколения, чипсеты 700-й …
AMD готовит к релизу процессор нового поколения…
Компания AMD готовит к запуску новый APU под кодовым названием Medusa Point, который ожидается в начале 2…
Intel готовится к эре ИИ-ПК…
Президент японского подразделения Intel Макото Оно заявил, что 2026 год станет решающим для рынка ПК с по…
Авторы Apex Legends выпустили патч из-за слишком мощных проц…
Сегодня в игре Apex Legends вышло очередное обновление под названием Overclocked, которое принесло ряд из…
Процессоры в ближайшее время сильно подорожают…
По данным отраслевых источников, резкий рост интереса к агентскому ИИ меняет структуру спроса на рынке вы…
AMD готовит к релизу процессор Ryzen 7 9750X…
AMD готовит обновление линейки десктопных процессоров Ryzen 9000, добавляя две новые модели — Ryzen 7 975…
Процессоры Apple будет выпускать Intel…
Традиционно производство кастомных процессоров компании Apple обеспечивала TSMC, однако, как сообщает Blo…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor