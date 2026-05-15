ASUS выпустила компактный геймерский ПК ROG NUC 16

Сегодня компания ASUS представила самый быстрый Mini-ПК в линейке ROG — новый ROG NUC 16. Новинка оснащается процессором Intel Core Ultra 9 290HX (до 24 ядер на борту), а также видеокартой NVIDIA RTX 5080 Laptop с 16 ГБ видеопамяти. Для компактного корпуса объёмом всего 3 литра это крайне производительная конфигурация. Также ROG NUC 16 поддерживает до 128 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 6400 МТ/сек. В стандартных версиях будет доступно до 64 ГБ памяти, однако благодаря слотам CSO-DIMM пользователи смогут самостоятельно увеличить объём ОЗУ.

Для хранения данных предусмотрен один слот M.2 PCIe 5.0 и ещё два слота PCIe 4.0 — максимальный объём накопителей достигает 9 ТБ. Ещё на корпусе расположены Thunderbolt 4 Type-C, четыре порта USB 3.2 Gen2 Type-A, два HDMI 2.1, два DisplayPort 2.1 и ещё три USB 3.2 Gen2 на передней панели. За сетевые возможности отвечают 2.5GbE LAN, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Система охлаждения построена на новой технологии QuietFlow Cooling — она включает три вентилятора и две испарительные камеры. ASUS заявляет, что площадь охлаждения процессора увеличена более чем на 12%, благодаря чему Mini-ПК обеспечивает более низкие температуры и высокий уровень производительности при шуме всего 38 дБА. Правда, производитель пока что ничего не говорит о стоимости данного компьютера, но можно смело предположить, что продавать его будут за очень даже приличную сумму. Всё же характеристики и объём оперативной памяти здесь впечатляющие.