Intel представила процессоры Core Ultra 200S Plus

Компания Intel представила свои самые мощные игровые процессоры — серию Intel Core Ultra 200S Plus. Модель Intel Core Ultra 5 250K Plus стоит 200 долларов, а Intel Core Ultra 7 270K Plus — 300 долларов. По сравнению с процессорами Intel Core Ultra 5 245K и Intel Core Ultra 7 265K новинки получили несколько улучшений, главным из которых стало увеличение числа энергоэффективных ядер. Конфигурация 250K Plus включает 6 производительных и 12 энергоэффективных ядер, тогда как у 270K Plus — 8 производительных и 16 энергоэффективных. Для сравнения, у предыдущих моделей была конфигурация 6P+8E и 8P+12E.

Благодаря дополнительным ядрам, по данным Intel, что 250K Plus способен обеспечить в два раза более высокую многопоточную производительность по сравнению с AMD Ryzen 5 9600X. Этот процессор имеет 6 ядер и 12 потоков и был представлен в 2024 году по цене 280 долларов. Речь идёт прежде всего о задачах создания контента — например, рендеринге в Blender и тестах Cinebench. Однако дело не только в количестве ядер — частоты самих ядер практически не изменились по сравнению с обычными версиями процессоров. При этом другие компоненты процессора, особенно межсоединения памяти, работают примерно на 900 МГц быстрее, что заметно снижает задержки. Новые процессоры также поддерживают более быструю оперативную память. Если предыдущие модели работали с памятью DDR5 со скоростью до 6400 MT/сек, то версии Plus поддерживают 7200 MT/сек, а при активации профиля Boost в BIOS — даже до 8000 MT/сек.