AMD готовит к релизу процессор нового поколения

Компания AMD готовит к запуску новый APU под кодовым названием Medusa Point, который ожидается в начале 2027 года. При этом в сети уже появляются результаты тестов, позволяющие оценить реальные возможности этого процессора, поскольку сама компания и её партнёры активно его проверяют. В свежем тесте Geekbench 6 был замечен 10-ядерный 20-поточный процессор архитектуры Zen 6 с номером инженерного образца 100-000001713-21_N. Он набрал 2300 баллов в однопоточном режиме и 13002 балла в многопоточном, работая при базовой частоте всего 2,4 ГГц. В реальных условиях во время теста частота держалась даже ниже — примерно на уровне 2,0–2,1 ГГц.

Самое интересное, что тестовая система на базе Medusa Point смогла сопоставиться по производительности с 10-ядерным 20-поточным APU AMD Ryzen AI 9 365, который работает на более чем вдвое высокой частоте. При сравнении новый процессор немного уступает в однопоточной производительности, но неожиданно показывает более высокий результат в многопоточном режиме. Такой эффект, скорее всего, связан с тем, что ядра Zen 6 в Medusa Point значительно эффективнее и лучше оптимизированы под нагрузки, которые использует Geekbench. Вероятно, именно сочетание новых инструкций и роста IPC позволяет Medusa Point демонстрировать столь высокие результаты. Вопрос только в том, насколько дорогостоящим будет этот процессор на момент релиза, так как есть вероятность, что его готовят к флагманским продуктам с очень высокой ценой.