AMD готовит к релизу процессор нового поколения

Самое интересное, что тестовая система на базе Medusa Point смогла сопоставиться по производительности с 10-ядерным 20-поточным APU AMD Ryzen AI 9 365, который работает на более чем вдвое высокой частоте. При сравнении новый процессор немного уступает в однопоточной производительности, но неожиданно показывает более высокий результат в многопоточном режиме. Такой эффект, скорее всего, связан с тем, что ядра Zen 6 в Medusa Point значительно эффективнее и лучше оптимизированы под нагрузки, которые использует Geekbench. Вероятно, именно сочетание новых инструкций и роста IPC позволяет Medusa Point демонстрировать столь высокие результаты. Вопрос только в том, насколько дорогостоящим будет этот процессор на момент релиза, так как есть вероятность, что его готовят к флагманским продуктам с очень высокой ценой.