AMD готовит к релизу технологию EXPO 1.20

Компания AMD работает над EXPO 1.20 — новой версией своей технологии, которая должна принести расширенную поддержку разгона DDR5. Ещё во время анонса платформы AM5 компания AMD представила технологию EXPO для DDR5, которая по сути представляет собой набор готовых профилей разгона оперативной памяти, оптимизированных специально для процессоров Ryzen. Она пришла на смену более старой технологии AMP и профилям XMP, которые традиционно ассоциировались с платформами Intel. Хотя AM5 поддерживает как EXPO, так и XMP, именно EXPO предлагает более точно настроенные профили разгона «в один клик», ориентированные на особенности платформы AM5. Теперь, судя по последней бета-версии утилиты HWiNFO, AMD готовит обновление этой технологии до версии 1.20.

Подробностей пока нет, однако ожидается, что она может дебютировать вместе с обновлёнными материнскими платами AM5 и обеспечить ещё более высокий уровень поддержки DDR5 по сравнению с текущими возможностями. Партнёры AMD по выпуску материнских плат уже адаптировали свои решения под свежие версии прошивки, благодаря чему появилась поддержка более высоких частот DDR5, в отдельных случаях превышающих 8000 MT/сек. И запуск новой версии технологии позволит преодолеть и этот рубеж, предоставив пользователям возможность выжать из своей памяти ещё больше возможностей. Правда, пока что точных сроков запуска данного апдейта нет, а значит, компания выпустит технологию уже в следующем году.