Процессоры Apple почти догнали долю AMD на рынке ноутбуков

Согласно данным Mercury Research, процессоры Apple Silicon добились заметного прогресса и смогли выйти на долю рынка ноутбуков, сопоставимую с показателями AMD, которая долгое время была одним из ключевых поставщиков в этом сегменте. Когда Apple выпустила свой первый кастомный Arm-процессор M1, компания начала переход от процессоров Intel к собственным разработкам, ориентированным на улучшение автономности и оптимизацию производительности под macOS. Этот переход стартовал в ноябре 2020 года. Спустя 5 лет развития экосистемы Apple Silicon компания сформировала существенную долю рынка и готова тягаться за второе место в мире.

Согласно представленным графикам, доля AMD в сегменте ноутбуков держится чуть выше 20%, примерно на уровне 21–22%, тогда как Apple находится немного ниже отметки 20%, около 18–19%. Такой разрыв выглядит особенно любопытно, учитывая, что Apple фактически только вступает в 6 год использования собственного кремния для ноутбуков MacBook и настольных Mac, и темпы развития явно не замедляются. При этом доля Intel на рынке ноутбуков продолжает постепенно снижаться и сейчас составляет чуть более 60% с определёнными колебаниями. В настольном сегменте Apple также смогла добиться интересного проникновения на рынок, заняв около 10%, хотя традиционно этот сектор занимали Intel и AMD. При этом любая доля, которую теряет Intel в настольных ПК, фактически переходит к AMD, что наглядно демонстрируют графики и подтверждает устойчивый потребительский тренд в пользу решений AMD.
