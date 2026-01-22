Процессоры Apple почти догнали долю AMD на рынке ноутбуков

Согласно представленным графикам, доля AMD в сегменте ноутбуков держится чуть выше 20%, примерно на уровне 21–22%, тогда как Apple находится немного ниже отметки 20%, около 18–19%. Такой разрыв выглядит особенно любопытно, учитывая, что Apple фактически только вступает в 6 год использования собственного кремния для ноутбуков MacBook и настольных Mac, и темпы развития явно не замедляются. При этом доля Intel на рынке ноутбуков продолжает постепенно снижаться и сейчас составляет чуть более 60% с определёнными колебаниями. В настольном сегменте Apple также смогла добиться интересного проникновения на рынок, заняв около 10%, хотя традиционно этот сектор занимали Intel и AMD. При этом любая доля, которую теряет Intel в настольных ПК, фактически переходит к AMD, что наглядно демонстрируют графики и подтверждает устойчивый потребительский тренд в пользу решений AMD.