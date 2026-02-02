Apple сменила тактику производства чипов

Ранее, со ссылкой на утечки и инсайдерские сведения, уже появлялась информация о том, что Apple планирует использовать технологию SoIC-MH от TSMC в процессорах M5 Pro и M5 Max. Для тех, кто не знаком с этой технологией, SoIC представляет собой трёхмерное решение по компоновке, позволяющее размещать несколько кристаллов как горизонтально, так и вертикально, формируя единый чип уровня системы на кристалле. Такой подход упрощает интеграцию нескольких отдельных кристаллов — центрального процессора, графического процессора и нейронного блока — в одном корпусе. Это даёт крайне высокий уровень гибкости за счёт большого количества возможных конфигураций.

Например, пользователи, ориентированные на творческие задачи, теоретически смогут выбрать конфигурацию M5 Pro или M5 Max с увеличенным количеством графических ядер. На фоне этих слухов Apple внесла заметные изменения в онлайн-конфигуратор Mac, что можно расценивать как косвенное подтверждение окончательного перехода на SoIC для процессоров M5 Pro и M5 Max. Если раньше конфигуратор предлагал сначала выбрать одну из нескольких заранее подготовленных конфигураций процессора, оперативной памяти и накопителя, а уже затем переходить к детальной настройке, то теперь этот этап полностью убран. Пользователь сразу попадает в расширенное меню конфигурации, что хорошо укладывается в концепцию более гибкого и модульного подхода к формированию аппаратной начинки будущих компьютеров Mac.