Apple сменила тактику производства чипов

Например, пользователи, ориентированные на творческие задачи, теоретически смогут выбрать конфигурацию M5 Pro или M5 Max с увеличенным количеством графических ядер. На фоне этих слухов Apple внесла заметные изменения в онлайн-конфигуратор Mac, что можно расценивать как косвенное подтверждение окончательного перехода на SoIC для процессоров M5 Pro и M5 Max. Если раньше конфигуратор предлагал сначала выбрать одну из нескольких заранее подготовленных конфигураций процессора, оперативной памяти и накопителя, а уже затем переходить к детальной настройке, то теперь этот этап полностью убран. Пользователь сразу попадает в расширенное меню конфигурации, что хорошо укладывается в концепцию более гибкого и модульного подхода к формированию аппаратной начинки будущих компьютеров Mac.