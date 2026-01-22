AMD назвала официальную цену Ryzen 7 9850X3D

AMD только что объявила, что долгожданный десктопный игровой процессор Ryzen 7 9850X3D поступит в продажу 29 января с рекомендованной розничной ценой 499 долларов. Новинка займёт позицию чуть выше своего 8-ядерного собрата, чрезвычайно популярного Ryzen 7 9800X3D, в текущей линейке процессоров AMD с поддержкой 3D V-Cach. При этом стоит отметить, что никаких существенных изменений в плане характеристик данный процессор не получил. Производитель сохранил те же восемь ядер, изготовленных по архитектуре Zen 5, а также 16 потоков, но общая производительность процессора при этом слегка подросла за счёт более высокой тактовой частоты на ядрах.

Если верить информации западных СМИ, данный процессор даст примерно 5-8% прироста производительности по сравнению с чипом Ryzen 7 9800X3D. Так что в большинстве современных видеоигр существенной разницы без специальных замеров и бенчмарков заметить будет проблематично. С другой стороны, если пользователю хочется собрать максимально производительную систему из компонентов, которые на данный момент доступны на рынке, свежий чип является лучшим выбором. При этом компания Intel не может предложить достаточно производительный процессор, который бы смог тягаться с данной новинкой в видеоиграх, и «синие» в этом плане отстают от AMD уже второе поколение подряд. Возможно, Intel всё же сможет перевернуть ситуацию, но пока что «красные» выглядят слишком убедительно в этом сегменте компонентов ПК.