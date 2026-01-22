AMD назвала официальную цену Ryzen 7 9850X3D

AMD только что объявила, что долгожданный десктопный игровой процессор Ryzen 7 9850X3D поступит в продажу 29 января с рекомендованной розничной ценой 499 долларов. Новинка займёт позицию чуть выше своего 8-ядерного собрата, чрезвычайно популярного Ryzen 7 9800X3D, в текущей линейке процессоров AMD с поддержкой 3D V-Cach. При этом стоит отметить, что никаких существенных изменений в плане характеристик данный процессор не получил. Производитель сохранил те же восемь ядер, изготовленных по архитектуре Zen 5, а также 16 потоков, но общая производительность процессора при этом слегка подросла за счёт более высокой тактовой частоты на ядрах.

Если верить информации западных СМИ, данный процессор даст примерно 5-8% прироста производительности по сравнению с чипом Ryzen 7 9800X3D. Так что в большинстве современных видеоигр существенной разницы без специальных замеров и бенчмарков заметить будет проблематично. С другой стороны, если пользователю хочется собрать максимально производительную систему из компонентов, которые на данный момент доступны на рынке, свежий чип является лучшим выбором. При этом компания Intel не может предложить достаточно производительный процессор, который бы смог тягаться с данной новинкой в видеоиграх, и «синие» в этом плане отстают от AMD уже второе поколение подряд. Возможно, Intel всё же сможет перевернуть ситуацию, но пока что «красные» выглядят слишком убедительно в этом сегменте компонентов ПК.
iMac Pro получит крупное обновление…
Прошло около 8 лет с тех пор, как Apple представила iMac Pro на базе процессоров Intel со стартовой ценой…
Qualcomm Snapdragon X Elite может работать на 40 Вт…
Преемник Snapdragon X Elite был представлен в конце сентября, а теперь Qualcomm раскрыла дополнительные п…
Производительность Steam Machine почти на уровне PS5…
Вчера компания Valve представила сразу три новых устройства — Steam Machine, Steam Frame и Steam Controll…
AMD Ryzen 5 7600X3D теперь продают за пределами Китая…
Вчера в сети (и, что самое главное, в продаже) засветился первый 6-ядерный и 12-поточный процессор на арх…
NVIDIA готовит к релизу ARM-процессоры…
NVIDIA планирует уже в этом году выпустить потребительские ноутбучные процессоры на архитектуре ARM под о…
Чипы AMD оказались пригодны для квантовых вычислений…
Компания IBM объявила о значительном прорыве в области универсальных квантовых вычислений — стандартные ч…
Intel представит новые процессоры 5 января…
Intel официально объявила, что представит линейку процессоров Panther Lake в первую неделю января — презе…
В сети появились результаты тестов Core Ultra 7 270K Plus…
В сети появился ещё один результат бенчмарка для одного из флагманских процессоров Arrow Lake Refresh, ко…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor