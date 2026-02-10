Новые процессоры AMD будут поддерживать LPDDR6

До следующего крупного обновления гибридных процессоров AMD Ryzen AI MAX ещё далеко, однако картина вокруг APU под кодовым названием Medusa Halo постепенно проясняется. По данным известного инсайдера, процессор Medusa Halo следующего поколения будет работать в паре с памятью LPDDR6. Это делает его одним из первых процессоров, которые получат поддержку данного поколения памяти, что уже само по себе выделяет новинку на фоне конкурентов. Согласно более ранним слухам, кремний может получить 384-битную шину памяти для LPDDR6, что обеспечит колоссальную пропускную способность для новой конфигурации центрального и графического блоков.

Речь идёт о наличии до 24 ядер Zen 6 и до 48 вычислительных блоков RDNA 5 в составе графики. В сочетании с резко возросшей пропускной способностью LPDDR6, от которой такие APU выигрывают особенно сильно, Medusa Halo имеет все шансы стать одним из самых производительных процессоров в своем классе на момент выхода. Примечательно, что производители памяти уже начали поставлять LPDDR6-модули заказчикам для валидации. Innosilicon заявляет о скорости своих LPDDR6-решений на уровне 14,4 Гбит/сек, что заметно быстрее первых модулей Samsung с показателем 10,7 Гбит/сек. По сравнению с LPDDR5X, где максимальная скорость ввода-вывода составляла 9,6 Гбит/сек, разработки Innosilicon обеспечивают примерно 1,5-кратный прирост по этому параметру, а также более высокую энергоэффективность. Это важный апгрейд.