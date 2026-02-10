Новые процессоры AMD будут поддерживать LPDDR6

Речь идёт о наличии до 24 ядер Zen 6 и до 48 вычислительных блоков RDNA 5 в составе графики. В сочетании с резко возросшей пропускной способностью LPDDR6, от которой такие APU выигрывают особенно сильно, Medusa Halo имеет все шансы стать одним из самых производительных процессоров в своем классе на момент выхода. Примечательно, что производители памяти уже начали поставлять LPDDR6-модули заказчикам для валидации. Innosilicon заявляет о скорости своих LPDDR6-решений на уровне 14,4 Гбит/сек, что заметно быстрее первых модулей Samsung с показателем 10,7 Гбит/сек. По сравнению с LPDDR5X, где максимальная скорость ввода-вывода составляла 9,6 Гбит/сек, разработки Innosilicon обеспечивают примерно 1,5-кратный прирост по этому параметру, а также более высокую энергоэффективность. Это важный апгрейд.