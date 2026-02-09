Intel Core Ultra 5 250K Plus засветился в бенчмарке с 18 ядрами

Грядущий десктопный процессор Intel Core Ultra 5 250K Plus засветился в базе данных Geekbench — этот процессор входит в линейку Core Ultra 200S Plus под кодовым названием Arrow Lake Refresh, официальный запуск которой ожидается уже в следующем месяце. Core Ultra 5 250K Plus получил 18-ядерную конфигурацию, включающую 6 производительных ядер и 12 энергоэффективных ядер. По сравнению с Core Ultra 5 245K, у которого схема 6P+8E, количество энергоэффективных ядер увеличилось на 4. Базовая частота процессора составляет 4,2 ГГц, а максимальная — 5,3 ГГц. Объём кэша включает 6 МБ L2 и 30 МБ L3, плюс, несмотря на возросшее число ядер и немного более высокие частоты, энергопотребление осталось на уровне младшей модели — 125 Вт номинальной мощности и 159 Вт максимальной.

Тестирование процессора проводилось на системе с материнской платой ASUS PRIME Z890-P WIFI и 32 ГБ оперативной памяти. В однопоточном тесте процессор набрал 3113 баллов, а в многопоточном — 15251 балл. Как это часто бывает с ранними записями в базах данных, итоговая производительность может вырасти после выхода финального микрокода и розничных версий процессора. Ожидается, что Intel будет позиционировать Core Ultra 5 250K Plus в ценовом сегменте до 300 долларов, предлагая умеренное обновление относительно Core Ultra 5 245K, который сейчас продаётся примерно за 200–215 долларов. Более того, процессор будет совместим с материнскими платами под сокет LGA 1851, что довольно важно для потребителей.
