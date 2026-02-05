Intel впервый нарастила долю в Steam

С началом февраля Valve завершила обработку данных январского отчёта Steam Hardware and Software Survey. Одним из наиболее примечательных выводов стало то, что впервые за последние месяцы доля Intel среди пользовательских процессоров показала рост, а не очередное снижение, которое наблюдалось ранее. Согласно январскому обновлению, доля процессоров Intel среди пользователей платформы Steam увеличилась до 56,64%, что означает небольшой, но позитивный прирост на 0,25% по сравнению с декабрьскими показателями. В то же время AMD зафиксировала незначительное снижение на 0,19%, и её доля теперь составляет 43,34%. Таким образом, падение позиций Intel, которое тянулось несколько месяцев подряд, наконец остановилось — в сентябре доля компании составляла 58,61%, в октябре — 57,82%, в ноябре — 57,30%, а в декабре — 56,39%.

Январские данные дают основания полагать, что у Intel появляется шанс на восстановление в потребительском сегменте. При этом у AMD на протяжении последних месяцев наблюдался устойчивый рост доли рынка процессоров — с 41,31% в сентябре она увеличилась до 43,53% в декабре. Это указывает на то, что значительная часть новых покупок процессоров была сделана в пользу AMD, чему во многом способствовала высокая популярность серии Ryzen 9000X3D, тепло принятой энтузиастами ПК. На этом фоне последний запуск Intel под названием Arrow Lake столкнулся с рядом стартовых проблем, включая производительность в играх ниже ожидаемой.
