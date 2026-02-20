Процессоры AMD Ryzen 10000 получат до 24 ядер

Платформа десктопных процессоров AMD Ryzen 10000 следующего поколения под кодовым названием Olympic Ridge, как сообщается, будет представлена в различных конфигурациях с количеством ядер от 6 до 24, причём варианты будут строго зависеть от структуры CCD. Например, в линейке появятся модели с одним CCD, оснащённые 6, 8, 10 и 12 ядрами архитектуры Zen 6 (соответственно, в этом поколении AMD увеличивает число ядер в одном CCD до 12, тогда как ранее было максимум 8 ядер). Версии с двумя CCD предложат ещё более высокие показатели — начиная с 12 ядер, далее последуют 16- и 20-ядерные модификации, а флагманом станет 24-ядерная модель с двумя CCD. Разместить больше ядер в каждом кристалле позволяет новый техпроцесс TSMC N2 с нормами 2 нм, обеспечивающий более высокую плотность транзисторов по сравнению с предыдущими поколениями.

Ожидается, что серия Ryzen 10000 будет совместима с сокетом AM5, что продлит жизненный цикл платформы ещё на одно поколение процессоров и подтвердит долгосрочную стратегию AMD в отношении этого сокета. Среди технических особенностей заявлена поддержка до 4 МБ кэш-памяти L3 на каждое ядро, что даёт 48 МБ L3 на один CCD и до 96 МБ L3 у полноценной 24-ядерной версии. И это без учёта возможного добавления 3D V-Cache, который традиционно используется AMD для повышения игровой производительности. При этом стоимость таких процессоров пока что не раскрывается, но, вероятно, производитель повысит цену по сравнению с текущим поколением.