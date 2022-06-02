AMD готовит к релизу видеокарту Radeon RX 6700

AMD готовит новую видеокарту RDNA 2, которая будет выпущена в этом месяце, и называется Radeon RX 6700 — новинка построена на базе графического ядра Navi 22. AMD Radeon RX 6700 будет урезанным вариантом видеокарты Radeon RX 6700 XT. Она будет основана на том же графическом процессоре Navi 22, но в другой конфигурации SKU. В то время как AMD Radeon RX 6700 XT имеет 2560 ядер, графический процессор Navi 22 XL на RX 6700 будет иметь всего 36 вычислительных блоков, что в сумме дает 2304 ядра. Графический процессор также будет иметь 80 МБ кэш-памяти Infinity, уменьшенный с 96 МБ на полном графическом процессоре Navi 22. Карта также будет иметь урезанную 160-битную шину памяти и 10 ГБ памяти GDDR6 по сравнению с 12 ГБ и 192-битной конфигурацией, которую может предложить топовый вариант.

Она будет иметь мощность около 200 Вт, и в большинстве моделей будет использоваться один 8-контактный разъем. Выходы дисплея будут включать в себя тройной DP 1.4 и один интерфейс HDMI. Что касается пользовательских вариантов, Sapphire, похоже, работает над двумя моделями: стандартным эталоном и вариантом PULSE. Оба варианта имеют два слота и два вентилятора и будут работать на тактовой частоте 2330 МГц в режиме Game и 2495 МГц в режиме Boost. Память работает со скоростью 16 Гбит/сек, поэтому мы получаем пропускную способность 320 ГБ/сек. Согласно CowCotLand, ожидается, что видеокарты AMD Radeon RX 6700 поступят в продажу 9 июня по цене около 550 евро. Это будет интересная карта, учитывая, что это третий вариант Navi 22 для сегмента.