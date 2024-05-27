AMD готовит к релизу видеокарту Radeon RX 7650M XT

Судя по информации западных инсайдеров, компания AMD планирует восполнить пробел в сегменте мобильных графических процессоров при помощи релиза нового графического ускорителя на базе архитектуры RDNA 4 — речь идёт о модели Radeon RX 7650M XT, которая должна появиться в продаже в самое ближайшее время. Но, стоит сразу отметить, что пока что речь идёт исключительно о слухах никто точно эту информацию подтвердить не может. О релизе данной видеокарты сообщила компания AOOSTAR, которая занимается выпуском компактных систем. Компания объявила об этом на своём сервере в Discord, раскрыв планы AMD представить Radeon RX 7650M XT в июле этого года. Также представители компании заявили, что они планируют использовать новую видеокарту в своей будущей системе, что вполне логично — ради этого они и анонсировали релиз.

И хотя AOOSTAR не раскрыла подробностей о Radeon RX 7650M XT, представители компании заявили, что мобильная видеокарта не будет таким уж большим прорывом и ожидать значительного прироста производительности в сравнении с Radeon RX 7600M XT не стоит. Возможно, в новой видеокарте немного повысится тактовая частота или другие несущественные параметры — всё же производитель должен дать хоть какой-то прирост мощности по сравнению с предыдущей моделью. Иначе какой смысл запускать новую видеокарту для мобильного сегмента, если и старая отлично справляется с поставленными задачами. Будем ждать официального анонса и первых тестов новинки.
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