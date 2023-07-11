AMD хотела использовать в Ryzen 7000 испарительную камеру

Дело в том, что современные процессоры Ryzen 7000 от AMD используют интегрированную систему распределения тепла — речь идёт о плоской металлической пластине, которая помещается на кристалл процессора и способствует процессу теплоотвода между кристаллом и системой охлаждения. Паровая камера — это технология, которую часто можно встретить в современных видеокартах и даже смартфона, и она представляет собой герметичную камеру из меди. Внутри камеры находится небольшое количество жидкости, обычно воды или охлаждающего вещества. Жидкость испаряется в пар, когда процессор нагревается, поглощая тепло. Пар перемещается в более холодные области камеры, конденсируется обратно в жидкость и выделяет поглощённое тепло. Этот цикл продолжается, эффективно отводя тепло от источника.