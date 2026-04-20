Intel представила странный процессор Core 7 245HX

Intel без лишнего шума выпустила ещё один процессор семейства Arrow Lake-HX — его название может запутать многих покупателей. Дело в том, что новинка получила имя Core 7 245HX, хотя по сути это очередная версия уже существующего чипа, только без приставки Ultra. Обычно Intel довольно чётко разделяет линейки процессоров по названиям, но в этот раз компания смешала сразу две схемы обозначений. Новый Core 7 245HX относится к серии Arrow Lake-HX, однако маркировка Core 7 без Ultra раньше чаще ассоциировалась с другими поколениями, включая Raptor Lake Refresh. Несмотря на необычное имя, речь идёт именно о процессоре Arrow Lake-HX, что подтверждается официальной страницей Intel. Однако по характеристикам новинка практически полностью совпадает с уже существующей моделью Core Ultra 5 235HX.

Core 7 245HX получил 14 ядер — 6 производительных и 8 энергоэффективных. Максимальная частота достигает 5,1 ГГц — если сравнить базовые и турбо-частоты производительных и энергоэффективных ядер, отличий между Core 7 245HX и Core Ultra 5 235HX фактически нет. То же касается встроенной графики. Новый процессор оснащён тем же видеоядром с 3 Xe-ядрами и частотой до 1,8 ГГц. Иными словами, заметных технических различий между моделями не наблюдается. На этом фоне возникает логичный вопрос, зачем Intel понадобилось выпускать переименованную версию Core Ultra 5 235HX под новым названием, учитывая, что это лишь запутает потенциальных покупателей, которые выбирают себе чип.