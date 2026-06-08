AMD работает над новой архитектурой своих процессоров

Первые решения серии Ryzen AI MAX поддерживали до 128 ГБ памяти, при этом до 112 ГБ системной памяти можно было выделить графическому процессору. Аналогичный подход используется и в NVIDIA RTX Spark, где память динамически распределяется между центральным и графическим процессорами в зависимости от текущей нагрузки. Подобные унифицированные архитектуры подходят для широкого спектра задач, включая локальный запуск крупных моделей искусственного интеллекта. В AMD уверены, что UMA станет одной из основ будущих поколений архитектур, продуктов и долгосрочной стратегии компании. Уже сейчас ведётся работа над серией Ryzen AI MAX 400, которая сможет предложить до 192 ГБ памяти. Из этого объёма до 160 ГБ можно будет выделить графическому процессору, что позволит запускать ИИ локально.