AMD работает над новой архитектурой своих процессоров

С ростом популярности ИИ-агентов всё большее распространение получают унифицированные архитектуры памяти — они же UMA. Такие решения объединяют центральный процессор, графический процессор и память в единую систему, обеспечивая общий пул ресурсов для всех компонентов. После выхода семейства AMD Ryzen AI MAX и NVIDIA RTX Spark этот подход становится одним из ключевых направлений развития оборудования для ИИ. В беседе с Дэвидом Макафи из AMD журналисты поинтересовались, стоит ли ожидать появления большего количества продуктов на базе UMA в ближайшее время — по словам представителя компании, в будущем именно таким архитектурам будет уделяться повышенное внимание.

Первые решения серии Ryzen AI MAX поддерживали до 128 ГБ памяти, при этом до 112 ГБ системной памяти можно было выделить графическому процессору. Аналогичный подход используется и в NVIDIA RTX Spark, где память динамически распределяется между центральным и графическим процессорами в зависимости от текущей нагрузки. Подобные унифицированные архитектуры подходят для широкого спектра задач, включая локальный запуск крупных моделей искусственного интеллекта. В AMD уверены, что UMA станет одной из основ будущих поколений архитектур, продуктов и долгосрочной стратегии компании. Уже сейчас ведётся работа над серией Ryzen AI MAX 400, которая сможет предложить до 192 ГБ памяти. Из этого объёма до 160 ГБ можно будет выделить графическому процессору, что позволит запускать ИИ локально.