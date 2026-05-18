Intel Core 7 350 обошёл процессор Apple в бенчмарках

Процессоры поколения Wildcat Lake от компании Intel демонстрируют хорошие результаты как в одноядерном, так и в многоядерном режиме тестирования. Например, Intel Core 7 350 был замечен в бенчмарке PassMark — данный процессор является вторым по производительности SKU в линейке Wildcat Lake и имеет конфигурацию 2+4 ядра — два производительных ядра Cougar Cove и четыре энергоэффективных ядра Darkmont LP-E. При этом стоит сказать, что ранее уже появлялись результаты моделей Intel Core 5 320 и Core 5 330, где они конкурировали с Apple A19 Pro.

И если в одноядерных задачах Apple A19 Pro уверенно опережает эти процессоры, то чипы Intel Wildcat Lake заметно выигрывают в многопоточной производительности. Например, Core 7 350 набрал 4228 баллов в одноядерном тесте и 16237 баллов в многоядерном тесте PassMark, что является лучшим результатом среди всех процессоров поколения Wildcat Lake на данный момент. Также заметен небольшой рост одноядерной производительности, который постепенно сокращает разрыв с Apple A19 Pro, набирающим 5172 балла. При этом в многопоточных тестах Core 7 350 уверенно опережает конкурента примерно на 9%. Будет интересно посмотреть на эти чипы в составе бюджетных и энергоэффективных устройств, особенно в лёгких ноутбуках. Ведь эти процессоры интересны не только своей высокой производительностью, но и низким потреблением энергии даже при достаточно высоких нагрузках. Это может сыграть ключевую роль в обозримом будущем.