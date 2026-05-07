Windows 11 получит автоматический буст процессора на 3 секунды

Компания Microsoft работает над новой функцией для Windows 11 под названием Low Latency Profile в рамках проекта Windows K2. Её задача — заметно ускорить запуск приложений за счёт кратковременного вывода процессора на максимальную boost-частоту. По имеющимся данным, система повышает частоту процессора на 1–3 секунды, что уже во время тестирования обеспечило более плавный и быстрый запуск программ. При открытии фирменных приложений Microsoft, включая Edge и Outlook, скорость запуска увеличивается примерно на 40%. Некоторые элементы интерфейса Windows 11, такие как меню «Пуск» и контекстные меню, могут работать до 70% быстрее. В целом Microsoft рассчитывает заметно повысить отзывчивость всей операционной системы, хотя ради этого процессору придётся чаще выходить на максимальные частоты.

Сейчас функция работает автоматически, и пока неизвестно, сможет ли пользователь отключать её вручную. Такой подход выглядит необычно, поскольку операционная система обычно старается минимизировать нагрузку на ПК, оставляя запас производительности для тяжёлых задач. Однако здесь речь идёт лишь о кратковременных скачках частоты длительностью до 3 секунд, поэтому Microsoft считает, что преимущества в скорости и плавности интерфейса перевесят возможные недостатки. Среди потенциальных минусов называют более высокие температуры процессора даже при лёгких задачах и небольшое увеличение энергопотребления. Для ноутбуков это очень серьёзный минус.
