Microsoft изменит систему обновлений в Windows 11

Компания Microsoft намерена заметно улучшить операционную систему Windows 11, и одна из ключевых идей — сделать работу Windows Update менее раздражающей для пользователей. Помимо возможности почти бесконечно откладывать обновления, компания добавляет функцию, которая будет автоматически откатывать проблемные драйверы, установленные через Windows Update. Новая система под названием Cloud-Initiated Driver Recovery позволит заменять некорректно работающий драйвер на предыдущую стабильную версию прямо через облако и Windows Update. Сейчас пользователям приходится вручную выполнять откат драйвера или ждать, пока производитель оборудования выпустит исправление, но новая логика должна убрать эту необходимость.

Представитель Microsoft, Гарретт Дюшесн, объясняет, что если во время внутренней проверки драйвер признаётся проблемным, компания сможет инициировать восстановление через облако и автоматически заменить его на рабочих устройствах, не требуя действий со стороны пользователя или вендора оборудования. Сейчас функция тестируется совместно с партнёрами Microsoft и, по плану, начнёт постепенно внедряться в сентябре. Параллельно компания делает процесс обновлений менее навязчивым — пользователи смогут дольше откладывать установку, пропускать обновления при первоначальной настройке устройства, а также перезагружать или выключать компьютер без принудительной установки ожидающего обновления. Звучит очень удобно.
