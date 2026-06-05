Steam Machine выйдет до конца лета 2026 года

Компания Valve неожиданно раскрыла новые сроки выхода Steam Machine и Steam Frame, спрятав эту информацию в анонсе, посвящённом расширению программы Verified. Компания сообщила, что система сертификации игр, ранее доступная только для Steam Deck, будет распространена и на будущие устройства. Как и в случае с портативной консолью, программа поможет пользователям быстрее находить игры, полностью оптимизированные для конкретной платформы. Однако главным моментом публикации стало подтверждение того, что Steam Machine и Steam Frame поступят в продажу летом 2026 года. Хотя точная дата по-прежнему не названа, новый ориентир значительно сужает ранее заявленное окно запуска во второй половине 2026 года.

Эта информация также перекликается с недавними сливами, обнаруженными в обновлениях серверной части Steam, где упоминался Welcome Tour для новых устройств. Изначально Valve планировала выпустить всю новую линейку оборудования в начале 2026 года. Однако планы компании были скорректированы из-за резкого роста цен на оперативную память, вызванного высоким спросом со стороны индустрии искусственного интеллекта и центров обработки данных. По данным инсайдеров, именно дефицит памяти стал одной из главных причин переноса запуска. Особенно сильно ситуация затронула Steam Machine, себестоимость которой заметно выросла. Но, конечно, пока что это лишь предположение — официально ценник никто не называл. Остаётся лишь ждать релиза.
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