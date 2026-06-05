Steam Machine выйдет до конца лета 2026 года

Эта информация также перекликается с недавними сливами, обнаруженными в обновлениях серверной части Steam, где упоминался Welcome Tour для новых устройств. Изначально Valve планировала выпустить всю новую линейку оборудования в начале 2026 года. Однако планы компании были скорректированы из-за резкого роста цен на оперативную память, вызванного высоким спросом со стороны индустрии искусственного интеллекта и центров обработки данных. По данным инсайдеров, именно дефицит памяти стал одной из главных причин переноса запуска. Особенно сильно ситуация затронула Steam Machine, себестоимость которой заметно выросла. Но, конечно, пока что это лишь предположение — официально ценник никто не называл. Остаётся лишь ждать релиза.