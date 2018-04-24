AMD и MSI выпустят комплект для геймера

В сети появилась достаточно интересная информация о том, что компании AMD и MSI готовя к релизу специальный набор для создания игрового компьютера. В наборе будет присутствовать процессор AMD, материнская плата и видеокарта MSI. Вам останется только найти оперативную память, докупить блок питания с корпусом и HDD, после чего можно запускать свою машину и играть в игры. Правда, подвох в том, что процессор в комплекте Ryzen 7 1700, видеокарта MSI Radeon RX 580 Armor, а материнской платой выступает MSI B350 Tomahawk AM4. Это не самые востребованные модели и сейчас компании просто попытаются избавиться от остатков на складах, выпуская такой комплект по более-менее адекватной стоимости. Мы надеемся, что такая акция понравится пользователям и другие компании тоже начнут выпускать комплекты для сборки.