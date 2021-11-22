AMD и MediaTek официально запускают модули Wi-Fi 6E серии RZ600

MediaTek и AMD объявили о сотрудничестве в области совместной разработки ведущих в отрасли решений Wi-Fi, начиная с модулей Wi-Fi 6E серии AMD RZ600, содержащих новый набор микросхем Filogic 330P от MediaTek. Чипсет Filogic 330P будет использоваться в ноутбуках и настольных ПК следующего поколения AMD Ryzen в 2022 году и позже, обеспечивая высокую скорость Wi-Fi с низкой задержкой и меньшим уровнем помех от других сигналов.

Чтобы оптимизировать модули Wi-Fi 6E серии AMD RZ600 с упором на обеспечение бесперебойной связи для клиентов, AMD и MediaTek разработали и сертифицировали интерфейсы PCIe и USB для современных состояний сна и управления питанием, которые являются жизненно важными элементами современного взаимодействия с клиентами. Кроме того, процесс оптимизации включал стресс-тестирование и обеспечение стандартов совместимости, что в конечном итоге может сократить время разработки для OEM-заказчиков.

Filogic 330P поддерживает новейшие стандарты подключения 2x2 Wi-Fi 6 (2,4 / 5 ГГц) и 6E (диапазон 6 ГГц до 7,125 ГГц), а также Bluetooth 5.2 (BT / BLE). Чипсет с высокой пропускной способностью является сверхбыстрым и поддерживает подключение до 2,4 Гбит/с, включая поддержку нового спектра 6 ГГц при полосе пропускания канала 160 МГц. Чипсет также объединяет технологию усилителя мощности (PA) и малошумящего усилителя (LNA) MediaTek для оптимизации энергопотребления и уменьшения занимаемой площади, что позволяет встраивать чипсет Filogic 330P в ноутбуки любого размера. Модули Wi-Fi 6E серии AMD RZ600 расширяют возможности AMD Wi-Fi, предлагая OEM-производителям и конечным пользователям отличные решения для подключения, независимо от того, играют ли они в новейшие интерактивные игры, работают удаленно или завершают крупный проект.