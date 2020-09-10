AMD и MediaTek работают над контроллером Wi-Fi

AMD начала сотрудничает с MediaTek в создании контроллера Wi-Fi. Если компаниям это удастся, AMD составит конкуренцию Intel и Realtek, так как они являются лидерами в этой области. В данный момент ноутбуки и материнские платы на базе AMD оснащаются контроллером либо Intel, либо Realtek.

Напомним, что MediaTek это известный производитель мобильных чипов и сотовых модемов, это несомненно поможет компании AMD для производства собственных беспроводных контроллеров Wi-Fi, для ноутбуков, а также для материнских плат на базе AMD. Это позволит производителям материнских плат использовать контроллер Wi-Fi от AMD. Когда компании разработают контроллер не известно. Будем следить за партнерством AMD и MediaTek.