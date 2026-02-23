AMD якобы прекратила поддержку Ryzen Z1 Extreme

По данным Lenovo Korea, компания AMD, как сообщается, прекратила выпуск новых драйверов для решения Ryzen Z1 Extreme, предназначенного для портативных консолей. Фактически спустя 2,5 года после выхода поддержка этой системы на кристалле оказалась под вопросом, что поставило многих энтузиастов в непростое положение. Дело в том, что владельцы других портативных устройств утверждают, что их модели на базе Ryzen Z1 Extreme также вынуждены использовать драйверы, которым уже несколько месяцев, то есть они не получали апдейтов уже очень давно. К примеру, владелец ASUS ROG Ally сообщил, что его устройство с этим процессором работает на драйверах от августа 2025 года, то есть шестимесячной давности. По сути, Ryzen Z1 и Ryzen Z1 Extreme, выпущенные в 2023 году, могли быть переведены на периодические обновления без получения актуальных версий драйверов.

При этом ситуация выглядит неоднозначной. Производители устройств, такие как Lenovo и ASUS, получают драйверы от AMD и затем тестируют их под собственные конфигурации. Для Ryzen Z1 Extreme предусмотрен настраиваемый теплопакет cTDP в диапазоне от 9 до 30 Вт. Это позволяет выпускать версии с пониженными частотами и энергопотреблением под компактные корпуса либо использовать максимально агрессивный режим 30 Вт с более высокими частотами CPU и GPU, но с меньшей автономностью. Соответственно, каждый драйвер должен проходить проверку на конкретной конфигурации энергопотребления перед тем, как его получат пользователи. Поэтому пока сложно однозначно сказать, кто несёт ответственность за задержки — сама AMD или производители устройств, не спешащие тестировать обновления.
