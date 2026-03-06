Новый процессор M5 Max оказался не сильно мощнее M4 Max

Новая архитектура Fusion позволила Apple разместить больше вычислительных ядер в процессоре M5 Max. В максимальной конфигурации он получил 6 супер ядер и 12 производительных ядер, что должно обеспечивать очень высокую многопоточную производительность, однако свежая утечка результатов тестов в однопоточном и многопоточном режимах показывает почти незаметный прирост по сравнению с M4 Max. Хотя это может разочаровать, есть и положительный момент — M5 Max всё же опережает флагманский M3 Ultra для рабочих станций в тех же тестах, что выглядит одним из самых впечатляющих достижений процессора. В Geekbench 6 были опубликованы результаты трёх сравнений производительности в одноядерном и многоядерном режимах, где центральное место занимает именно M5 Max.

В этих тестах участвуют три процессора Apple, и 16-ядерный M4 Max оказался лишь немного медленнее своего преемника. Такая небольшая разница в результатах может заставить покупателей задуматься, стоит ли обновляться на новые Mac, поскольку значительного скачка производительности у новейшего M5 Max они могут не увидеть. С другой стороны, ситуация меняется, если сравнить новинку с M3 Ultra. В одноядерном тесте M5 Max оказался быстрее на 31,4%, что неудивительно из-за более высокой тактовой частоты. Но особенно удивил результат в многоядерном режиме. Несмотря на то что у M5 Max имеется 18 ядер против 32 ядер у M3 Ultra, новый процессор всё равно обходит флагман Apple и является самым мощным решением.