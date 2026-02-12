AMD захватила 40% рынка серверных процессоров

По данным Mercury Research, в 4 квартале 2025 года серверные процессоры AMD EPYC обеспечили компании 41,3% выручки в сегменте серверов и дата-центров, куда активно инвестируют гиперскейлеры. По сравнению с 3 кварталом 2025 года показатель вырос на 1,8%, а в годовом выражении прибавка составила внушительные 4,9% на рынке дата-центров объёмом в несколько миллиардов долларов. По количеству поставленных чипов доля AMD достигла 28,8%, что говорит о продаже большего числа моделей при более высокой средней цене реализации. В то же время Intel удерживает 71,2% по объёму поставок, однако по выручке её доля составляет 58,7%. Это указывает на то, что процессоры Intel Xeon продаются по более низкой средней цене, и компании требуется больший объём поставок для достижения сопоставимой выручки.

В десктопном сегменте ситуация также выглядит примечательно. Доля AMD по выручке на рынке десктопных процессоров достигла 42,6%, тогда как по количеству проданных чипов показатель составляет 36,4%. Это снова подтверждает, что процессоры Ryzen реализуются по более высокой средней цене. Последовательно сегмент вырос на 1,6%, а в годовом сравнении Ryzen привлекли на 14,6% больше геймеров с точки зрения доли выручки. В мобильном сегменте ситуация несколько иная, однако динамика также постепенно складывается в пользу AMD. Это вынудит Intel активно работать над тем, чтобы обойти конкурента, что должно быть выгодно потенциальному покупателю. Но это лишь в теории.
