В сети появились результаты тестов Core Ultra 7 270K Plus

В сети появился ещё один результат бенчмарка для одного из флагманских процессоров Arrow Lake Refresh, который засветился до официального анонса на CES 2026. Ожидается, что увеличение количества ядер напрямую скажется на росте многопоточной производительности, и именно это наблюдается при переходе от Core Ultra 7 265K к Ultra 7 270K Plus. Ранее уже появлялось несколько утечек о данном процессоре, однако в базе PassMark он, по всей видимости, засветился впервые. В отличие от Geekbench, PassMark считается более надёжным инструментом для оценки реальных вычислительных возможностей, и здесь Ultra 7 270K Plus фактически соперничает с более старшей моделью.

Core Ultra 7 270K Plus получил самое заметное обновление среди всей линейки Arrow Lake Refresh — процессор обзавёлся 4 дополнительными E-ядрами, благодаря чему теперь может конкурировать с Core Ultra 9 285K. В однопоточном тесте новинка примерно на 3% быстрее Core Ultra 7 265K, а в многопоточном превосходит его уже примерно на 9,5%. Набрав более 5000 баллов в однопоточном режиме, процессор приблизился к показателям 285K, а результат в многопоточном тесте на уровне 64361 балла также заметно ближе к старшей модели, чем к 265K. По сути, Ultra 7 270K Plus представляет собой либо немного более медленный, либо сопоставимый по мощности вариант Core Ultra 9 285K, поскольку оба процессора имеют одинаковую 24-ядерную конфигурацию с сочетанием 8 P-ядер и 16 E-ядер. Тактовые частоты, как ожидается, будут идентичными, за исключением максимального буста E-ядер.