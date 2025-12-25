В сети появились результаты тестов Core Ultra 7 270K Plus

Core Ultra 7 270K Plus получил самое заметное обновление среди всей линейки Arrow Lake Refresh — процессор обзавёлся 4 дополнительными E-ядрами, благодаря чему теперь может конкурировать с Core Ultra 9 285K. В однопоточном тесте новинка примерно на 3% быстрее Core Ultra 7 265K, а в многопоточном превосходит его уже примерно на 9,5%. Набрав более 5000 баллов в однопоточном режиме, процессор приблизился к показателям 285K, а результат в многопоточном тесте на уровне 64361 балла также заметно ближе к старшей модели, чем к 265K. По сути, Ultra 7 270K Plus представляет собой либо немного более медленный, либо сопоставимый по мощности вариант Core Ultra 9 285K, поскольку оба процессора имеют одинаковую 24-ядерную конфигурацию с сочетанием 8 P-ядер и 16 E-ядер. Тактовые частоты, как ожидается, будут идентичными, за исключением максимального буста E-ядер.